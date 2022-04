Johnny Depp over het drugsgebruik van Amber Heard: “Ze had een zakje MDMA bij op ons trouwfeest”

Celebrities ‘Seinfeld’-actrice Liz Sheridan (93) overleden

‘Seinfeld’-actrice Liz Sheridan is op 93-jarige leeftijd overleden in New York. Dat maakte haar woordvoerder en beste vriendin Amanda Hendon bekend aan ‘Deadline’. Sheridan was vooral bekend als de moeder van Jerry Seinfeld in de sitcom ‘Seinfeld’.

