Johnny Depp over de getuigenis van Amber Heard: “Belachelijk, vernederend, pijnlijk en compleet verzonnen”

CelebritiesDe 22ste dag van het proces Johnny Depp vs Amber Heard is inmiddels aangebroken. Het Britse model Kate Moss was vandaag als eerste aan zet. “Johnny Depp heeft mij nooit van de trap geduwd”, klonk het overduidelijk in de getuigenis van het Britse model. Niet veel later werd ook Johnny Depp opnieuw opgeroepen door het juridische team van Amber Heard. “Ik ben naar hier gekomen en ik heb de waarheid verteld.” Volg hier alles live mee.

Kate Moss (48) werd vandaag als eerste getuige opgeroepen. Het Britse supermodel deed haar verhaal via een videocall. Ze vertelt de rechtbank dat ze in Londen woont, maar dat ze haar verhaal doet vanuit Gloucestershire. Moss bevestigt dat ze van 1994 tot en met 1998 een relatie had met Johnny Depp (58).

De getuigenis van Kate Moss was kort maar krachtig. Het Britse model krijgt enkele vragen over een vakantie die ze met Johnny Depp heeft doorgebracht in Jamaica. “Het had net geregend. Toen ik de kamer verliet, gleed ik de trap af en bezeerde ik mijn rug.” Ze vervolgt: “Ik riep het uit omdat ik niet wist wat er met mij gebeurd was. Ik had ook veel pijn. Johnny liep naar mij toe om me te helpen. Hij droeg mij naar mijn kamer en gaf me de nodige medische hulp.” Vervolgens krijgt Moss de vraag of Johnny Depp haar van de trap geduwd heeft. Het antwoord van Kate Moss is duidelijk: “nee”.

Vervolgens maakt het model duidelijk dat Johnny zich nooit agressief gedragen heeft in haar bijzijn. “Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid”, zegt ze. Moss zei verder ook dat ze nog nooit eerder in een rechtszaak heeft getuigd. Moss krijgt op dit moment de vraag waarom ze precies in deze zaak wilde getuigen. Het juridische team van Amber Heard protesteert wanneer deze vraag gesteld wordt. Nadien was de ondervraging van Kate Moss al voorbij.

Tijdens haar dagenlange getuigenis noemde Amber Heard (36) ook topmodel Kate Moss als een slachtoffer van Johnny Depp. De ‘Aquaman’-actrice vertelde onder meer over de eerste keer dat zíj Depp sloeg, na een ruzie waarin ook haar zus Whitney betrokken raakte. “Whitney gooide zichzelf tussen ons in”, klonk het. “Ze probeerde Johnny te laten stoppen. Ze stond met haar rug naar de trap en Johnny haalde naar haar uit. Ik aarzelde niet, ik wachtte niet: ik moest meteen denken aan Kate Moss en de trappen.”

Op sociale media ging het fragment in kwestie al snel viraal, en dan vooral de reactie van Ben Chew, een van de advocaten van Depp. Wanneer Heard over Moss sprak, draaide die zich om naar de rest van het team en maakte hij een vuist in de lucht, als een overwinningsteken. Ondertussen is dus ook duidelijk geworden waarom de advocaat zo enthousiast was. Als gevolg van Heards uitspraak mocht Kate Moss opgeroepen worden als getuige. Het Britse supermodel stond aanvankelijk niet op de lijst omdat haar getuigenis niet ‘relevant’ was. Dankzij de getuigenis van de ‘Aquaman’-actrice is daar verandering in gekomen.

Na het Britse supermodel was het vandaag de beurt aan psychologe Shannon Curry. Deze laatste werd al eens opgeroepen als getuige, maar moet nu enkele vragen beantwoorden over de getuigenis van Dawn Hughes, een andere psycholoog die al aan het woord gekomen is tijdens het megaproces. Volgens Hughes kampt Amber Heard met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), veroorzaakt door het vermeende misbruik van Johnny Depp. Psychologe Shannon Curry is het hier niet mee eens. Volgens haar kampt de actrice met een reeks persoonlijkheidsstoornissen. Volgens Curry kampt Heard niet met een posttraumatische stressstoornis.

“Als iemand echte PTSS heeft, is het moeilijk voor hem of haar om te werken. Het veroorzaakt bepaalde angsten en gaat ook vaak gepaard met alcoholmisbruik. Personen met een posttraumatische stressstoornis raken gehecht aan hun thuisomgeving. Ze gaan al zeker niet naar evenementen. Doorgaans hebben ze ook geen succes in hun filmcarrière.”

TMZ-medewerker moet toch getuigen

De Amerikaanse nieuwswebsite TMZ heeft dinsdag een motie ingediend om de getuigenis van een ex-werknemer in de zaak van Johnny Depp tegen te houden. In de papieren stelt TMZ dat het bedrijf een bron wil beschermen die de site de video gaf waarin Depp tegen zijn ex Amber Heard schreeuwt en keukenkastjes dichtslaat. Die beelden werden eerder gebruikt in de zaak van Depp tegen Heard. “TMZ beloofde de bron dat het zijn of haar vertrouwelijkheid zou handhaven en zijn of haar naam of andere informatie over hen niet zou vrijgeven”, aldus de advocaten van TMZ. De rechter bleek het hier uiteindelijk niet eens mee te zijn. Morgan Tremaine, de medewerker in kwestie, mocht uiteindelijk toch opgeroepen worden in de rechtbank.

Tremaine zegt dat hij in mei 2016 de opdracht gekregen heeft om een verhaal over Amber Heard op te volgen. De TMZ-medewerker zou ook enkele fotografen richting de actrice gestuurd hebben. “We hebben geprobeerd om een vermeende verwonding op de rechterkant van haar gezicht op beeld vast te leggen.” Daarnaast heeft Tremaine het ook over de video die ze over Johnny Depp gekregen hebben. Volgens de medewerker werden de beelden via mail verstuurd. “Er stond een link in die afkomstig was van een Dropbox-achtige website.”

