Johnny Depp mag geen beroep aantekenen in rechtszaak tegen The Sun en moet uitgeverij meer dan 700.000 euro betalen

De ster van Johnny Depp was al tanende voor zijn proces: "Er is niemand in zijn bijzijn die niet betaald wordt"

11 november Nu Johnny Depp ontslagen werd bij de ‘Fantastic Beasts’-franchise, lijkt zijn toekomst in Hollywood zo goed als onbestaande. Het gevolg van het bitse proces tegen The Sun en zijn ex Amber Heard, waarbij zijn imago flink besmeurd werd door al het moddergooien? Misschien was dat maar de druppel die de emmer deed overlopen, want de carrière van Depp, die een karikatuur van zichzelf geworden is, is al enkele jaren in vrije val.