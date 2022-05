Johnny Depp liep 22,5 miljoen dollar mis door Amber Heard: “Haar opiniestuk is verwoestend”

CelebritiesDe open brief die Amber Heard eind 2018 schreef over huiselijk geweld, kostte haar ex Johnny Depp een zesde ‘Pirates of the Caribbean’-job. Jack Whigham, de manager van de acteur, verklaarde maandag in de rechtbank dat Depp daardoor 22,5 miljoen dollar (21,4 miljoen euro) misliep. Volgens entertainmentadvocaat Richard Marks gaat de invloed van het opiniestuk zelfs nog verder. “Depps vermogen om nog werk te krijgen in de Hollywood-industrie is geschaad.”

Whigham vertelde dat Depp een mondelinge afspraak had met Disney voor een volgende ‘Pirates’-film. De manager, die sinds 2016 de belangen van Depp behartigt, liet weten dat hij er begin 2019 lucht van kreeg dat de studio had besloten die plannen te schrappen. Ook in de twee jaar na de publicatie van het opiniestuk, tussen december 2018 en oktober 2020, verscheen Depp in geen enkele studiofilm.

De advocaten van Heard wezen Whigham erop dat hij eerder heeft verklaard dat het in het najaar van 2018 al duidelijk werd dat Disney twijfels had over een zesde Pirates of the Caribbean met Depp als Captain Jack Sparrow. De manager zei daarop dat hij op dat moment dacht de boel nog te kunnen redden, maar het doek na het artikel van Heard in The Washington Post definitief viel. Na de publicatie werd het onmogelijk een nieuwe klus voor Depp te boeken, aldus Whigham.

Verwoestend

Ook Richard Marks getuigde maandag in de rechtbank. De entertainmentadvocaat vertelde hoe de reputatie van een acteur invloed kan hebben op zijn kansen om door een bedrijf te worden geselecteerd om in een film te spelen. Het opiniestuk van Amber Heard was volgens Marks bepalend voor de carrière van Johnny Depp. “Mijn algemene mening is dat de opinie de heer Depp heeft beschadigd” zei Marks. “Zijn reputatie en zijn vermogen om werk te krijgen in de Hollywood-industrie is geschaad. Het opiniestuk is verwoestend. Het is het soort claim, de #MeToo-claim van seksueel geweld en huiselijk geweld, dat een lijst met acteurs heeft geannuleerd.”

Maar volgens Marks gaat het zelfs nog verder. Hij zei dat hij ervan uitgaat dat Amber Heard misschien dacht voordeel te kunnen halen uit haar claims van misbruik tegen Johnny Depp. “Ik neem aan dat Amber Heard dacht dat haar carrière beter zou worden door dit naar buiten te brengen.”

