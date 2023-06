Johnny Depp is trots op zijn dochter Lily-Rose, ondanks vernietigende recensies voor ‘The Idol’

“Johnny vindt het geweldig dat Lily haar eigen carrière aan het opbouwen is en rollen aanneemt die haar uitdagen”, vertelt een bron aan ‘Daily Mail’. “Hij vindt het schitterend om te zien dat ze haar eigen persoon is en haar carrière niet laat afhangen van het succes van haar vader. Ze is zelf een actrice.” Daarnaast beweert de bron ook dat de Amerikaanse acteur zeer trots is op de persoon die zijn dochter is geworden. “Hij is trots op het succes van Lily-Rose. Dat ze zoveel aandacht krijgt door ‘The Idol’, wil alleen maar zeggen dat ze het goed doet.”