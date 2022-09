“Johnny Depp is aan het daten met zijn voormalige advocate”

Rich was geen onderdeel van het juridische team van de acteur in de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard eerder dit jaar. Zij was toen wel aanwezig in de rechtszaal in Virginia om Depp “te steunen”. “Er waren geen professionele verplichtingen verbonden aan haar aanwezigheid”, aldus een bron. Volgens de insider in kwestie spraken Depp en Rich in het begin van hun romance ‘stiekem’ af in hotels. Wanneer hun relatie net begonnen is, is momenteel niet bekend. Rich is getrouwd, maar ligt momenteel in scheiding. Zij heeft twee kinderen.