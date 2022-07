Johnny Depp haalt uit naar Amber Heard op nieuw album met Jeff Beck

“I think you’ve said enough for one motherf—ing night”, klinkt het onder meer in één van de nummers. Volgens bronnen zou Johnny Depp twee liedjes geschreven hebben voor het nieuwe album van zijn goede vriend Jeff Beck. De songs in kwestie gaan ook duidelijk over de veelbesproken rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. “You’re sitting there like a dog with a seven-year itch”, klinkt het onder meer in het nummer ‘Sad Motherf—in’ Parade’. Ook volgende zin zou voorkomen in de song: “If I had a dime, it wouldn’t reach your hand.”