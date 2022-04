Johnny Depp getuigt voor het eerst zelf in smaadzaak van 50 miljoen: “Ik was een makkelijk slachtoffer voor haar”

CelebritiesJohnny Depp (58) kwam op dinsdag voor het eerst aan het woord in de smaadzaak die hij tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (35) heeft aangespannen, nadat zij hem beschuldigde van huiselijk geweld. De acteur verklaarde onder meer dat hij Heard, met wie hij tot en met 2016 getrouwd was, nooit heeft geslagen. “De waarheid is het enige waarin ik geïnteresseerd ben.”

Johnny Depp sprak traag en zacht in de rechtbank van Fairfax County in de Amerikaanse staat Virginia. De acteur droeg een donker pak en zijn haar in een paardenstaart. Hij vertelde dat het destijds een “complete schok” was toen Heard voor het eerst “behoorlijk gruwelijke en verontrustende” beschuldigingen uitte over gewelddadig gedrag van Depp tijdens hun relatie. “Ik heb zelf nooit het punt bereikt waarop ik mevrouw Heard op enige wijze heb geslagen. Ik heb in mijn leven nog nooit een vrouw geslagen”, stelde Depp, die ook sprak over op de immense gevolgen op zijn leven en carrière. Hij vergeleek zich zelfs met een Disney-prinses: “Het is heel vreemd wanneer je Assepoester bent, om het zo te zeggen, je in 0,6 seconden in Quasimodo kan veranderen. Ik verdiende dat niet, en mijn kinderen ook niet, noch de mensen die al die jaren in mij geloven.”

Diepe wonden

Depp klonk op sommige momenten ‘verslagen’ in de rechtbank en gaf aan dat het diepe wonden had geslagen toen zijn kinderen werden gevraagd naar het misbruikverhaal van Heard. “Ik vond het duivels dat mijn kinderen naar school moesten gaan en dat hun vrienden hen zouden benaderen met die beruchte omslag van tijdschrift ‘People’, waarop mevrouw Heard stond met een donkere blauwe plek op haar gezicht”, zei hij onder meer. En ook: “Het enige waaraan ik kon denken was dat de mensen zouden geloven dat ik een bedrieger was en dat ik tegen hen had gelogen.” “Mijn eerlijkheid is mijn trots”, voegde hij daar nog aan toe. “De waarheid is het enige waarin ik geïnteresseerd ben.”

Volgens hem is Amber dan ook een leugenaar. “Veel van wat ze zegt is gewoon compleet uit de lucht gegrepen. Ik denk dat ik een makkelijk doelwit was voor haar. Want eens je iemand voor enkele jaren in vertrouwen neemt, kan die informatie natuurlijk tegen je gebruikt worden. Ze heeft daar misbruik van gemaakt. Mijn ‘drugsmisbruik’ heeft ze zwaar overdreven. Ik ben niét één of andere maniak die geen seconde zonder drugs of alcohol kan. Ik heb nog nooit in mijn leven de controle verloren. Dat is gewoon niet waar.”

Naar eigen zeggen merkte hij al vroeg in hun relatie op dat Amber verontrustend gedrag vertoonde. “Onze relatie was in het begin te mooi om waar te zijn. Maar ik merkte wel dat ze zeer controlerend was. Ze probeerde opeens te bepalen wanneer ik mocht slapen. Het begon met kleine dingen, zoals dat. Ik neem aan dat als zo’n gedrag toegelaten wordt, die persoon de kans krijgt om uit te groeien tot wat het dan ook is dat ze zal worden.”

Zelf nooit schoenen uitdoen

Daarnaast vertelde hij over het korte lontje van Amber, en hoe ze tegen hem kon uitvliegen over de kleinste dingen. “Het is een ritueel van haar dat ze ‘s avonds mijn laarzen uittrekt”, zo legt Johnny uit. “Het is begonnen in een periode dat ik veel werkte. Wanneer ik dan thuiskwam, gaf ze me een glas wijn en trok ze mijn schoenen uit, om ze daarna aan de kant te zetten. Maar op een avond was ze was druk bezig, dus deed ik het zelf. ‘Je hebt je schoenen uitgedaan’, schoot ze daarna uit haar kram. Ik zei ja, want je was bezig. ‘Nee, nee, nee, jij doet dat niet, ik doe dat!’, schreeuwde ze tegen me. Ik had haar ‘regels van routine’ gebroken. Ook al hadden we nooit besproken dat dat een regel was.”

De zaak begon vorige week maandag en duurt naar verwachting enkele weken. In hun openingspleidooi vorige week zeiden de advocaten van Depp onder meer dat de reputatie van de acteur ernstig is beschadigd door de beschuldigingen van Heard.

