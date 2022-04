Johnny Depp geconfronteerd met pijnlijke sms’jes en filmpjes: “Een glibberige hoer waar ik mijn sperma aan doneer”

Het ging met horten en stoten, daar in de rechtbank van Virginia. Meerdere keren werd het kruisverhoor van Johnny Depp stilgelegd omdat één van beide teams overleg wilde met de rechter over de bewijsstukken. En even vaak duurde het even voor beide partijen de nodige documenten goedkeurden. Het zorgde ervoor dat er weinig vaart kwam in de getuigenis van Depp, die in de eerste uren weinig meer moest doen dan bevestigen of hij bepaalde sms’jes al dan niet verstuurd had. Advocaat Ben Rottenborn, die de belangen van Amber Heard verdedigt, leek met die lawine aan berichten vooral te willen aanduiden dat Depp zélf het woord ‘monster’ bezigde - een term die hij eerder had toegeschreven aan zijn ex-vrouw -, dat hij regelmatig onder de indruk was van drugs en alcohol en dat hij zich regelmatig negatief uitliet over Heard. “Vuile hoer”, bijvoorbeeld. Ook z’n vriendschappen met Paul Bettany en Marilyn Manson kwamen aan bod. Depp leek bij die laatste wel te benadrukken dat hij niet vaak met de muzikant omging. Geen slecht idee, want Manson zit tegenwoordig zélf verwikkeld in een zaak rond seksueel misbruik. Zowat alle documenten die het team van Heard aanhaalde, hadden we trouwens al eens gezien tijdens de rechtszaak die Depp in 2020 tegen The Sun aanspande. De foto met cocaïne op de tafel bijvoorbeeld, en die waarop hij met een berg ijs op z’n schoot in slaap lijkt gevallen. Volgens de acteur kreeg hij die van de actrice: “Want ze wist wat er zou gebeuren. En dat werd een geweldige foto.”

Frustratie

Ben Rottenborn, de advocaat van Heard, onderbreekt Depp regelmatig tijdens zijn betoog: “Uit respect voor de tijd van de rechter en de juryleden”, klinkt het. Tot frustratie van Depp. “Maar je zoekt dan wel vijf minuten naar het juiste document”, mompelt hij op een bepaald moment.

Pas na de middagpauze kwam er wat vaart in de getuigenis van Depp. Zeker toen Depp het had over het incident in Australië, waarbij Depp z’n vingertopje verloor. De acteur had woensdag al getuigd dat hij de verwonding opliep toen Heard een fles alcohol naar hem gooide. In het ziekenhuis vertelde hij echter dat het een ongeluk was geweest, zodat hij Heard kon beschermen. “Wanneer iemand zegt dat hij zijn vinger heeft afgesneden, dan gaat dat over een feit", voegt de acteur er nog aan toe. “Dan gaat het niet over wie iets gedaan heeft. Mijn vinger wás afgesneden.” Er wordt ook lang gepraat over hoe Depp zijn gewonde hand in de verf doopte en daarmee boodschappen op de muren schreef - “Een mengeling van bloed en verf”. Dat hij een penis op een schilderij heeft getekend, herinnert hij zich niet meer. “Dat was niet het eerste dat ik aan mijn hoofd had. Ik had berichten te schrijven. Boodschappen. Aan Miss Heard.”

Filmpje

Het strafste moment van de dag komt er wanneer de verdediging een filmpje liet zien dat stiekem gefilmd werd door Amber Heard. Daarin is te zien hoe Depp tegen deuren schopt en luidkeels ‘Motherfucker' roept en de gsm van de actrice uit haar handen slaat. “Ik had duidelijk een slecht moment. Ik weet niet precies waarover het ging. Maar illegaal gefilmd worden door je gekozen wederhelft, past goed bij andere video’s en foto’s die ze gemaakt heeft. Ik vond het opvallend dat ze het van mij probeerde te verbergen en dat ze op het einde lachte. Ja, ik heb wat kasten aangevallen, maar miss Heard niet.” Daarmee lijkt Depp voor de tweede keer vandaag aan te geven dat Heard bewust foto’s en filmpjes in scène zetten zodat ze het als bewijsmateriaal kon gebruiken. De actrice ziet er op dit moment opnieuw uit alsof ze in huilen gaat uitbarsten, een van de weinige keren dat ze duidelijk haar emoties laat zien. “Ik wilde haar niet intimideren. Als ze geïntimideerd was, waarom filmde ze me dan? En als ze doodsbang was, waarom ging ze dan niet weg?”

Rottend lijk

De acteur verontschuldigt zich wel voor zijn taalgebruik in de sms’jes die vandaag naar boven gekomen zijn. Depp had het daarin onder meer over “de glibberige hoer” waaraan hij zijn “sperma doneert” en haar “rottende lijk dat ligt te ontbinden in de koffer”. De dag eindigt met een audiofragment waarin te horen is hoe Depp zijn vrouw smeekt om hem te snijden met een mes en dan dreigt om het zelf te doen. “Dat herinner ik me niet meer", zegt de acteur. “Ik heb misschien een beweging gemaakt.”

De rechtszaak gaat maandag verder.

