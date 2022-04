Johnny Depp en Amber Heard tekenen present op eerste dag van megaproces: “Hij verdient het om weer te kunnen acteren”

CelebritiesDe rechtszaak die Johnny Depp (58) aangespannen heeft tegen z’n ex Amber Heard (35) is maandag van start gegaan. Beide acteurs tekenden present in de rechtbank van Fairfax, een stad in de Amerikaanse staat Virginia. Depp eist 50 miljoen dollar (zo’n 46 miljoen euro) van z’n voormalige geliefde wegens smaad, Heard vraagt het dubbele van dat bedrag.

Rechter Penney Azcarate startte het monsterproces, dat naar verluidt zes weken in beslag zal nemen, door de 60 potentiële juryleden op de rooster te leggen. Aan het einde van de dag werden zeven definitieve juryleden aangeduid en vier plaatsvervangers. Zij beslissen na afloop wie al dan niet schuldig is. “Wat weten jullie al over deze zaak?”, vroeg ze. “Jullie mogen niet vooringenomen zijn. Wat jullie over deze kwestie vernemen moet zich beperken tot de info die binnen deze vier muren wordt vrijgegeven.”

Het merendeel van de juryleden repliceerde daarop dat ze wel al artikels en foto’s hadden zien passeren over de turbulente relatie tussen de voormalige tortelduiven, maar dat ze met een open blik naar het proces zouden kijken. “M’n vrouw stuurde me vanmorgen dat Amber psychotisch is en dat ze Johnny erin heeft geluisd”, lachte een jurylid vervolgens. “Of ik die opinie naast me neer kan leggen? M'n vrouw heeft sowieso de neiging om te overdrijven.” Enige vooringenomenheid bij de juryleden is nochtans bijna niet uit te sluiten. In 2020 werd alle vuile was tussen Heard en Depp al uitgebreid op tafel gegooid tijdens een vorig proces. De twee deinsden er toen niet voor terug om elkaar met de grond gelijk te maken. Depp verloor uiteindelijk de zaak tegen tabloid ‘The Sun’.

Om Depp en Heard een hart onder de riem te steken, doken ook enkele fans op voor de rechtbank. Vooral de aanhang van de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur sprong daarbij het meest in het oog. “Ik hou enorm van Johnny, hij wordt ten onrechte zo hard aangepakt. Hij verdient het om opnieuw te kunnen acteren”, vertelde een Amerikaanse fan bijvoorbeeld aan ‘Daily Mail'.

Volledig scherm Verschillende fans verzamelden zich voor de rechtbank. © AP

De aanleiding van deze nieuwe rechtszaak is een column die Heard in 2018 schreef in 'The Washington Post’ over huiselijk geweld. De naam van haar ex-geliefde noemde ze nergens, maar iedereen wist over wie ze het had. Depp eist daarom 50 miljoen dollar, omdat hij verschillende rollen misliep na de publicatie van het opiniestuk en dus financieel verlies leed. Heard diende niet veel later een counterclaim in tegen Depp en vraagt op haar beurt 100 miljoen dollar (92 miljoen euro) van hem wegens smaad.

In het proces - dat live te volgen zal zijn op courttv.com - worden de komende weken 129 getuigen opgeroepen, 38 door Depp, 81 door Heard. En daar zijn ook heel wat bekende namen bij. Ex-lief en Tesla-baas Elon Musk (50) bijvoorbeeld werd opgeroepen door Heard. Hij zal spreken over zijn nachtelijke bezoekjes aan het penthouse van Depp en Heard. En over hoe zij over Depp, hun fysieke relatie en hun scheiding sprak. Ook acteur James Franco (43) - nu zelf verwikkeld in een rechtszaak rond seksueel overschrijdend gedrag - zal getuigen. Hij zal vertellen hoe romantische filmscènes die hij had met Heard Depp jaloers maakten.

