Johnny Depp en Amber Heard staan opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank

Celebrities Juridische strijd tussen Johnny Depp en Amber Heard op maandag hervat: “Hopelijk kan hij straks weer verder met zijn leven”

Amber Heard (35) zal de komende weken iets minder actief zijn op sociale media. Dat heeft de ‘Aquaman’-actrice zelf laten weten op Instagram. Op maandag treft ze namelijk haar ex Johnny Depp (58) in de rechtbank. Aanleiding voor de rechtszaak is een artikel van Heard dat in 2018 in The Washington Post is verschenen. “Maar ik heb zijn naam nooit genoemd”, aldus de actrice.

10 april