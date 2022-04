Johnny Depp doet rechtszaal in lachen uitbarsten: de grappigste momenten uit zijn getuigenis op een rij

Film Netflix trekt (alweer) stekker uit nieuwe film met Will Smith

Na zijn ontslag bij de Academy en zijn tienjarige verbod om te verschijnen tijdens de uitreiking, blijft de klap die Will Smith (53) tijdens de Oscars uitdeelde nog nazinderen. Volgens nieuwskanaal Bloomberg heeft Netflix het aankomende vervolg op ‘Bright’ geannuleerd, een film waar Smith de hoofdrol in zou vertolken. Toen ‘Bright’ in 2017 verscheen, was het nog één van de meest gestreamde films ooit voor Netflix.

