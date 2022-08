Johnny Depp als verrassingsact en Taylor Swift breekt records: dit waren de MTV Video Music Awards

CelebritiesGisterenavond was het weer zover. De MTV Video Music Awards, één van de meest prestigieuze videoprijzen, werden uitgereikt. En daarvoor trok MTV alles uit de kast. Zo dook Johnny Depp (59) plots op en brak Taylor Swift (32) bijzondere records. “En weet je wat? Ik had het werk nodig”, klonk het nadien.

Niemand zag het aankomen, maar ook Johnny Depp passeerde de revue tijdens de awardshow. De acteur kroop in het iconische astronautenpak, wat symbool staat voor de awards. Digitaal weliswaar, want zijn gezicht werd afgebeeld in de helm op het grote scherm tijdens de openingsshow. “En weet je wat? Ik had het werk nodig”, klonk het achteraf bij Depp. Op zijn Instagram plaatste de acteur een video van zijn passage met een bijzondere boodschap: “Ik wil gewoon dat jullie weten dat ik beschikbaar ben voor verjaardagen, bar mitswa’s, bat mitswa’s, bruiloften, wakes ... Al wat je nodig hebt.”

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Johnny Depp (@johnnydepp) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De verschijning van Johnny kwam voor velen uit de lucht gevallen. Drie maanden na de veelbesproken rechtszaak tegenover zijn ex-vrouw Amber Heard vreesde men voor zijn acteercarrière. De grappen die Depp zelf maakte, zijn daar een duidelijke verwijzing naar.

Taylor Swift stapte dan weer naar buiten met de felst begeerde prijs. Haar clip ‘All Too Well: The Short Film’ sleepte de award voor ‘Video van het jaar' in de wacht. De zangeres haalde haar nummer uit 2012 uit de kast en creëerde er een video van tien minuten bij. Die valt enorm in de smaak, want naast deze award maakt ze later nog kans op een Academy Award.

(Lees verder onder de video.)

“Ik ben zo trots op wat we gemaakt hebben, het zou nooit mogelijk zijn geweest zonder jullie. Ik zou mijn albums niet kunnen maken zonder mijn fans. Jullie moedigden me aan om dit te doen”, zei Swift in haar speech. Waarop ze haar fans alvast warm maakte: “Daarom dacht ik dat het misschien leuk zou zijn om te vertellen dat mijn nieuw album op 21 oktober uitkomt.”

Taylor is trouwens de eerste artiest ooit die drie MTV Video Music Awards-trofeeën op haar kast heeft staan. Eerder ontving ze in 2015 een award voor ‘Bad Blood’ en in 2019 voor ‘You need to calm down’. Daarbovenop is de zangeres de eerste die won met een video die ze zelf regisseerde.

Volledig scherm Taylor Swift © EPA

LEES OOK