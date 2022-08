John Travolta na overlijden Olivia Newton-John: “De jouwe, voor altijd! Jouw Danny, jouw John”

Muziek Oeps: Cold­play-zan­ger Chris Martin valt tijdens optreden in Brussel

Coldplay-frontman Chris Martin (45) is onderuitgegaan tijdens zijn eerste concert in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. In een filmpje is te zien hoe de zanger plots uit beeld van de grote schermen verdwijnt, waarna de camera uitzoomt en blijkt dat hij op het podium ligt. Chris Martin liet het echter niet aan zijn hart komen, stond op met een glimlach en hervatte meteen het optreden. The Show must go on!

6 augustus