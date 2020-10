John Travolta brengt hulde aan overleden echtgenote: “Gelukkige verjaardag schat”

Celebrities Show Ellen Degeneres krijgt flinke deuk na schandaal: “Kijkcij­fers met 38% gedaald”

10 oktober Ellen Degeneres heeft wat goed te maken. De talkshowhost kwam begin dit jaar onder vuur te liggen toen steeds meer verhalen opdoken van een ‘giftige werkcultuur’ achter de schermen, onder meer met seksuele intimidatie en racisme. Die deuk in haar imago vertaalt zich in een flinke duik in kijkcijfers: die zijn met maar liefst 38 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.