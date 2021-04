John Travolta blikt terug op iconische dans met prinses Diana: “Als een sprookje”

CelebritiesDe foto’s zijn de wereld rondgegaan: John Travolta (67) die samen met de Britse prinses Diana over de dansvloer zweeft in 1985. Ook voor de acteur een iconisch moment, al was hij helemaal niet voorbereid. Dat vertelt hij aan Esquire Mexico. Hij heeft het ook over de dood van zijn echtgenote Kelly Preston: “Rouwen is erg persoonlijk."

“Ik had niet gedacht dat ze me zouden vragen om met haar te dansen", vertelt John Travolta. Hij mocht in 1985 tijdens een etentje in het Witte Huis met de prinses dansen. “Maar ik kreeg wel die eer. Daarom dacht ik: ‘Er moet hier vast een reden voor zijn, dus ik kan maar beter alles geven.' Dat betekende dat ik de dans goed moest leiden, maar er ook voor moest zorgen dat we plezier maakten. Dat was nog het makkelijke deel. Maar Diana op de juiste manier begroeten, zelfverzekerd zijn en haar ten dans vragen, waren moeilijkere opdrachten.”

Travolta noemt het gebeuren dan ook een ‘sprookje’. “Denk aan de setting. We zijn in het Witte Huis, het is middernacht. Het lijkt echt een droom. Ik ga op haar af, raak haar elleboog aan en nodig haar uit om te dansen. Ze draait rond en toont me een betoverende glimlach - een klein beetje triest - en neemt mijn uitnodiging aan. En daar waren we, samen aan het dansen alsof het een sprookje was." De zanger zal hun dans dan ook niet snel vergeten. “Wie had ooit kunnen denken dat er ooit zoiets zou kunnen gebeuren? Ik was slim genoeg om het in mijn geheugen te stampen. Het was een erg bijzonder, magisch moment."

Volledig scherm John Travolta en zijn overleden echtgenote Kelly Preston in 2018 © Photo News

In het interview vertelt Travolta ook over het overlijden van zijn echtgenote Kelly Preston vorig jaar. “Ik heb geleerd dat rouwen heel persoonlijk is. Dat is voor iedereen anders. Het belangrijkste wat je kan doen om iemand te helpen die aan het rouwen is, is hen de ruimte geven om het op hun manier te doen, en je hen niet moet belasten met je eigen verdriet. Stel, je bent op een begrafenis en bent heel verdrietig. En dan benadert iemand je die nog meer verdriet heeft. Dan krijg je dus geen ruimte om aan je eigen rouw toe te komen. Althans, zo heb ik dat ervaren”, klinkt het.

“Je wil niet weten hoeveel mensen mij hebben benaderd over het feit dat ze ook zo verdrietig waren. Ik wist gewoon niet wat ik daarmee aan moest, omdat ik zelf al zoveel te verwerken had”, vervolgt Travolta. “Het was natuurlijk niet slecht bedoeld, maar uiteindelijk zit jij dan anderen te troosten. Daarom vind ik het belangrijk om een plek te hebben waar ik alleen kan zijn met mijn verdriet, zonder dat daar iemand tussenkomt.”

Travolta legt verder ook uit dat hij zich nu vooral op zijn twee kinderen, Ella (21) en Ben (10), richt. “Ik zal hun toekomst veiligstellen, hen helpen bij wat ze met hun levens willen doen. Dat doe ik nu bij Ella: ik leer haar over werken in de filmindustrie. Ben is amper tien jaar oud. Ik wil hem helpen met groeien, want hij heeft zijn hele leven nog voor zich."

