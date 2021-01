John Lydon over leven als mantelzorger: “Mijn vrouw roept vaak dat ik haar wil vermoorden”

Celebrities Gigi Hadid onthult wanneer ze ontdekte dat ze zwanger was

19 januari Gigi Hadid is pas in september bevallen van haar eerste kindje met Zayn Malik, maar het topmodel lijkt nu al in een nostalgische bui te zijn. Op Twitter vertelt ze namelijk hoe ze haar zwangerschap ervaren heeft én wanneer ze voor het eerst wist dat ze in verwachting was.