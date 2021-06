John Legend verdedigt zijn vrouw Chrissy Teigen: “Privéberichten van Michael Costello zijn fake”

Voldoende bewijsmateriaal

Verder heeft Legend geen idee waarom iemand zich in deze verhaallijn zou mengen door een reeks berichten in elkaar te knutselen, maar volgens de echtgenoot van Chrissy Teigen is dat exact wat er aan de gang is. Er zijn inderdaad wel al een aantal inconsistenties opgemerkt in de berichten die de ‘Project Runway’-kandidaat deelde op zijn Instagramaccount. Het icoontje dat aantoont dat het account van Teigen geverifieerd is, ontbrak bijvoorbeeld. Verder werd het design van de blauwe en paarse berichten ook pas afgelopen jaar geïntroduceerd.