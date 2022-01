John Legend gaat huidverzorgingsproducten uitbrengen specifiek voor mensen met een donkere huidskleur

CelebritiesJohn Legend (43) kondigde aan dat hij binnenkort zijn eigen huidverzorgingsproducten gaat uitbrengen. De zanger vertelde in een interview met Fortune dat zijn eigen carrière de inspiratie was voor het idee. “Dankzij mijn optredens besef ik het belang van een gezonde huid en iedereen vindt het belangrijk om zichzelf goed te presenteren”, aldus Legend. Tot nu toe is er wel nog geen naam bekend voor de producten.

“Ik sta in de publieke belangstelling, en dus is er een beetje meer aandacht voor het feit dat ik goed voor mezelf moet zorgen en me goed moet presenteren aan het publiek”, zei hij in het interview. “Maar iedereen heeft een huid, en iedereen geeft om zijn huid, en iedereen wil zichzelf goed presenteren in elke situatie, waar ze ook zijn”, voegde hij eraan toe. “Onze huid is zo’n belangrijk onderdeel van wie we zijn.”

Legend zou vooral focussen op producten die specifiek ontworpen zijn voor mensen met een donkere huidskleur. Daarvoor werkte hij samen met A-Frame Brands, een merk dat eerder al producten op de markt bracht, specifiek ontworpen met de behoeften van mensen van kleur in het achterhoofd. “Ik vind het geweldig dat ze een heel divers team hebben en van de wereld een betere plek willen maken”, vertelde hij over zijn keuze om samen te werken met het merk. “Samen kunnen we iets creëren dat betaalbaar en toegankelijk is voor allerlei soorten mensen en mensen met een donkere huid de zorg bieden die ze verdienen.”

Volgens Business of Fashion zal de zanger zich richten op belangrijke problemen waar veel mensen met een donkere huid mee te maken hebben, zoals droogte en onevenwichtigheden in de pH-waarden. Prijzen en specifieke producten zijn nog niet bekendgemaakt, al verzekerde hij wel dat hij “alles heel betaalbaar” wilde houden. Het is niet de eerste keer dat Legend een sprongetje waagt in de beauty-industrie. Hij investeerde eerder al in het bedrijf Bevel, een scheer- en verzorgingslijn voor zwarte mannen.

