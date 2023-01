John Legend en Chrissy Teigen zijn trotse ouders van dochtertje

TV Selena Gomez over samenwer­king met Meryl Streep: “Ik kan wel huilen van geluk”

De Amerikaanse acteur Paul Rudd (53) en actrice Meryl Streep (73) vervoegen de cast van ‘Only Murders in the Building’ in het derde seizoen. Hoofdrolspeelster Selena Gomez (30) kondigde in een video op Instagram aan dat de serie een nieuw seizoen krijgt. Ook haar collega’s Steve Martin (77) en Martin Short (72) duiken op. Daarna verschijnt Paul Rudd plots als verrassing in beeld én niet veel later volgt Meryl Streep. In een reactie op de samenwerking met de coryfeeën schrijft Selena: “Ik kan wel huilen van geluk.”

18 januari