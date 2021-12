John Legend en Chrissy Teigen boeken volledige rij stoelen om fans op afstand te houden

Celebrities Danseres maar ook spion: Joséphine Baker als eerste zwarte vrouw bijgezet in Panthéon van Parijs

Joséphine Baker is als eerste zwarte vrouw in de geschiedenis bijgezet in het beroemde Panthéon van Parijs. De Amerikaans-Franse zangers had een indrukwekkend cv, want naast haar carrière in de muziek was zo ook danseres, actrice, spion en verzetsstrijder.

30 november