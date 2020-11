John Cleese onder vuur om tweets over transgender mensen: “Diep vanbinnen voel ik me een Cambodjaanse agente”

CelebritiesKomiek John Cleese (81) heeft zich de woede op de hals gehaald van een aantal twitteraars. De Brit schreef zondag onder meer dat hij niet zoveel interesse had zich uit te laten over transgender mensen en grapte dat hij zich diep vanbinnen een Cambodjaanse agente voelde.

De ophef begon toen iemand een tweet van Cleese van eind september aanhaalde waarin hij zijn steun uitsprak voor J.K. Rowling (55). De Harry Potter-schrijfster werd eerder dit jaar beschuldigd van transfobie om haar uitspraak dat ze niet wil dat genderidentiteit het idee vervangt van een biologisch bepaalde sekse.

Toen zondag iemand op Twitter hem om een statement over Rowling en transfobie vroeg, antwoordde Cleese: “Ik ben bang dat ik daar niet zoveel interesse in heb. Ik hoop dat ze gelukkig zijn en mensen hen goed behandelen. Maar op dit moment richt ik me meer op de bedreiging van de democratie in Amerika, de corruptie in het Verenigd Koninkrijk, de vreselijke Britse pers en de onthullingen over politiegeweld.”

Een andere volger viel hem daarop aan en zei onder meer: “Waarom laat je mensen niet gewoon zijn wie ze willen zijn?” Cleese maakte toen de grap dat hij zich diep vanbinnen een Cambodjaanse politievrouw voelde en vroeg de volger of dat dan ook mocht. Toen iemand hem liet weten dat hij niets van transgender mensen begreep, beaamde de komiek dat. Wel voegde hij eraan toe dat hij vindt dat “vrouwen die ooit een man zijn geweest” het niet tegen biologische vrouwen zouden moeten opnemen in sportwedstrijden.

In een latere tweet liet Cleese nog weten dat hij klaar was met het gebrek aan relativering op Twitter, “en natuurlijk het complete gebrek aan een gevoel voor humor”. Ook sommige fans namen het voor hem op. “Hij is een komiek, zien jullie niet dat dit gewoon een grap is.”

Lachen met Belgen

Het is niet de eerste keer dat de ‘Monty Python’-acteur onderwerp is van een hetze op sociale media. Bij het uitbreken van de coronacrisis tweette hij nog dat hij het grappig vond dat sommige Amerikanen als reactie op de ziekte vuurwapens begonnen te kopen. Een bedenking die hem een storm van kritiek opleverde van Amerikanen.

Ook over de Belgen deelde de komiek eerder al een scherpe mening. Al sinds zijn periode bij Monthy Python lacht hij met “de kleine Belgen”. “Miserable Fat Belgian Bastards”, noemde hij onze inwoners toen al. In 2018 haalde hij de krantenkoppen nadat hij in Hasselt had opgetreden en de Limburgers het slechtste publiek tijdens zijn hele tour noemde. “Die luie, dikke, bierdoordrenkte pseudo-Franse, Belgische rotzakken in Hasselt. Het was alsof ik Moby Dick voorlas aan nomaden”, schreef hij toen op Twitter.

