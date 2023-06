Joey en Megan uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' bevestigen relatie: "Ik miste Joey”

CelebritiesVoor velen zal het geen verrassing meer zijn, maar eindelijk is de relatie tussen Joey Ceti en Megan Desaever uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ (te streamen via Streamz ) officieel bevestigd. De twee vertelden er openlijk over aan het Nederlandse magazine ‘RUMAG’.

Wie de twee volgt op sociale media, zal wel al langer doorhebben dat er meer aan de hand is tussen de twee exen. Zo gingen ze onlangs nog samen op vakantie naar Egypte en trakteerden ze hun volgers op heel wat leuke foto’s en video’s. Officieel werd hun relatie niet bevestigd, maar dat is nu wél gebeurd in een interview met ‘RUMAG’.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Megan Desaever en Joey Ceti in Egypte. © RV instagram

In Dubai heb ik uiteinde­lijk gezegd dat ik liever had dat hij zou vertrekken. Ik miste Joey Megan Desaever, ‘RUMAG’

De twee tortelduifjes leerden elkaar voor het eerst kennen bij de opnames van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ maar in het programma zelf kregen ze nog geen relatie. Pas na de opnames sloegen de twee aan het daten en bevestigden ze hun relatie. Toch verliet Megan hem al snel voor Dennis Roos. Met hem verloofde ze zich zelfs na een paar weken.

Megan bleef - ondanks haar verloving - toch contact houden met Joey en zo sloeg de vonk alsnog over. Ze vertelde er openlijk over in een oprecht interview met ‘RUMAG’: “We gingen alles op het gemak doen want alles ging snel. We hebben toen heel veel tijd samen gespendeerd. Er is van alles gebeurd en ik dacht niet helder na. Dat we toen een break kregen, is echt mijn schuld.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Megan Desaever en Joey Ceti in Egypte. © RV instagram

Ook over haar escapade met Dennis heeft ze iets te zeggen: “Ik wist dat hij niks voor mij was, maar hij had geen slaapplaats. Dus ik moest hem verplicht meenemen naar huis. Olivia (zijn ex red.) had hem op straat gezet. In Dubai heb ik uiteindelijk gezegd dat ik liever had dat hij zou vertrekken. Ik miste Joey.”

Onlangs kwam Megan in het nieuws nadat ze via haar sociale media bekendmaakte dat ze geen belastingen zou betalen. Al snel ging haar boodschap als een lopend vuurtje doorheen Vlaanderen en krabbelde ze voorzichtig terug. Je kan er hier alles over lezen!

Alle afleveringen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zijn nu te streamen via Streamz.

LEES OOK.