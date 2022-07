Joe Jonas en Sophie Turner verwelkomen tweede dochtertje

“Joe en Sophie kondigen graag de komst van hun dochtertje aan”, klinkt het. In mei maakte de ‘Game of Thrones’-actrice tijdens een interview met Elle bekend dat ze opnieuw in verwachting was. “Daar draait het leven voor mij om, het opvoeden van de volgende generatie. Het mooiste in het leven is om mijn dochter steeds sterker te zien worden. We zijn zo enthousiast om het gezin uit te breiden. Het is de beste zegen ooit", zei Sophie. Even daarna, tijdens het Met Gala, pronkte ze met haar bolle buik.