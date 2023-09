Joe Jonas en Sophie Turner gaan scheiden: “Ze leefden al maanden apart”

Zanger Joe Jonas diende in Miami gisteren een aanvraag in om te scheiden van ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner na een huwelijk van vier jaar. Hun relatie is “onherstelbaar verbroken”, staat daar volgens ‘People’ in. In het dossier zou Jonas ook doelen op co-ouderschap van hun twee dochtertjes van 3 en 1 jaar oud, hoewel die nu vooral bij hem wonen. Hun moeder zat terwijl voor haar werk in Engeland.