Joe Jonas en Sophie Turner doorbreken stilzwijgen over scheiding: “Dit is een gezamenlijke beslissing”

Joe en Sophie hebben voor het eerst zelf gereageerd op het nieuws van hun schieding. Dit deden ze in een gezamenlijke verklaring op Instagram. “Na vier prachtige huwelijksjaren hebben we gezamenlijk besloten ons huwelijk op een vriendschappelijke manier te beëindigen. Er zijn veel speculatieve verhalen over ‘waarom’, maar dit is echt een gezamenlijke beslissing en we hopen oprecht dat iedereen onze wensen voor privacy voor ons en onze kinderen kan respecteren.”

Waar liep het spaak tussen hen?

Er zat echter al langer een haar in de boter, vertelt een bron dicht bij het koppel aan ‘People’. Jonas en Turner zouden al maanden niet meer samen wonen. Dat Sophie liever feestte dan thuisbleef bij Joe, zou een van de redenen zijn voor hun breuk. Sinds het koppel kinderen heeft, zou de actrice zich ook gevangen voelen, terwijl Joe zelfs nog een derde baby zou willen.

Zanger Joe Jonas diende in Miami op 5 september een aanvraag in om te scheiden van ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner na een huwelijk van vier jaar. Hun relatie is “onherstelbaar verbroken”, staat daar volgens ‘People’ in. In het dossier zou Jonas ook doelen op co-ouderschap van hun twee dochtertjes van 3 en 1 jaar oud, hoewel die nu vooral bij hem wonen. Hun moeder zat terwijl voor haar werk in Engeland.

Volledig scherm Het koppel stapte in 2018 in het huwelijksbootje. © Instagram @sophiet

De breuk tussen Jonas en Turner zat er trouwens al maanden aan te komen, blijkt nu. Hun separatie kwam niet als een “verrassing”, vertelt een bron dicht bij het koppel aan ‘People’. Ze zouden al zes maanden “ernstige problemen” hebben, waardoor ze hele zomer zonder elkaar hebben doorgebracht. “Ze waren nog niet uit elkaar, maar ze leven al maanden gescheiden”, aldus de bron. “Ze komen al lang niet meer overeen, maar hopen om alles vriendschappelijk te kunnen beëindigen.” Jonas en Turner schakelden daarnaast allebei al een advocaat in.

Feestbeest

Voor Jonas is de scheiding een “laatste redmiddel”, vertelt een bron nog aan ‘Page Six’. “Hij wilde zijn gezin nooit uit elkaar halen, maar hij moest kiezen wat volgens hem de beste handelwijze was voor zijn meisjes. Een ongelukkig huis is geen thuis”, klinkt het. De insider voegt er nog aan toe dat Joe en Sophie “veel meningsverschillen” hadden. “Het bleef maar groeien, en Joe bereikte uiteindelijk een punt waarop hij het gevoel had dat hij alle opties had uitgeput om het huwelijk te redden.”

Maar wat liep er dan exact mis tussen het koppel? Turners vermeende affiniteit met het nachtleven zou er voor iets tussen zitten. “Zij houdt van feesten, hij blijft graag thuis. Ze hebben een heel verschillende levensstijl”, vertelde een insider nog aan ‘TMZ’. Joe nam de opvoeding van hun kinderen ook bijna volledig op zich, zelfs tijdens het toeren, schrijft ‘TMZ’.

Volledig scherm The Jonas Brothers. © AP

Een anonieme vriendin van Turner onthult in ‘Daily Mail’ dan weer dat de actrice zich “gevangen” voelt in haar gezin. “Sophie werd op zeer jonge leeftijd beroemd, trouwde vervolgens en kreeg op jonge leeftijd kinderen en heeft nooit echt de tienerjaren gehad van rondslapen en gewoon zorgeloos plezier maken met vrienden”, klinkt het. “Ze heeft het gevoel dat haar leven tot stilstand is gekomen na ‘Game of Thrones’, en dat geldt ook voor haar persoonlijke leven. Sinds de kinderen er zijn, voelt ze zich gevangen.”

Daarnaast wil Joe eigenlijk nog een derde kind, onthult diezelfde bron nog, en beseft de Britse actrice hoezeer ze haar thuisland mist. “Het is voor hen de laatste nagel aan de doodskist.”

Hoewel de actrice vorige maand nog gespot werd in het publiek van een ‘Jonas Brothers’-optreden, zou ze zijn shows al maanden niet meer bijwonen. Fans merkten daarnaast op dat Joe tijdens op verschillende tourstops zijn trouwring niet meer droeg, al zat die ring wel weer om zijn vinger tijdens de laatste show eerder deze week.

