Joe Exotic zeker van presidentieel pardon Donald Trump: “Er staat al een limousine klaar”

Morgen zal Donald Trump het Witte Huis definitief verlaten, maar volgens verschillende bronnen zal hij eerst nog ruim 100 veroordeelden gratie verlenen. Joe Exotic, de ster van Netflix-reeks ‘Tiger King’, hoopt dat hij een van die gelukkigen zal zijn. De man, die een celstraf van 22 jaar uitzit voor het mishandelen van dieren en het beramen van een moord, voert al langer actie om vervroegd vrij te komen. En dit keer zou het wel eens kunnen lukken, zegt privé-detective Eric Love, die in dienst van Exotic werkt. “Morgen gaan we vieren”, zegt hij aan Metro UK. “We hebben goede redenen om te geloven dat het dit keer wel gaat lukken. We zijn zelfs zo zeker dat we een limousine buiten de gevangenis hebben geparkeerd.” En die auto is goed uitgerust: “Ik heb een make-upartiest en een kleedster voorzien", zegt Love. “Het eerste dat Joe wil doen is z'n haar laten knippen. Hij is al twee jaar en een half niet naar de kapper geweest, dus dat is prioriteit. Daarna gaan we waarschijnlijk eten: pizza’s, steak, misschien een McRib.” De privé-detective voegt eraan toe dat hij al een video heeft gemaakt om Trump te bedanken voor het pardon.