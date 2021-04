Joe Exotic wil met de hulp van aartsvijand Carole Baskin vrijkomen

Strafvermindering

De juiste man

Al heeft hij wel zijn bedenkingen bij de wet. “Het is zo geschreven dat niemand erdoor geholpen wordt, buiten PETA en Carole Baskin. Dus ik zal wel getuigen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Als ze een einde willen maken aan grote katten in Amerika, dan ben ik de juiste man daarvoor. Maar dan is het wel tijd om de openbaar aanklager naar hier te brengen, zodat hij het bewijs van mijn onschuld kan bekijken en me hieruit kan krijgen."

Toch geen scheiding

Of Joe bij zijn eventuele vrijlating nog een warme thuis heeft om naar terug te keren, is nog maar de vraag. Enkele weken geleden kondigde zijn 22-jarige echtgenoot Dillon nog aan dat de twee gingen scheiden. Maar dat nuanceert Joe nu: “Ik praat drie keer per dag met Dillon aan de telefoon en we houden nog steeds erg veel van elkaar. Hij is al twee jaar en een half alleen. De eerste zes maanden woonde hij in een auto omdat we ons huis kwijt waren. Hij heeft het zo moeilijk gehad, en toch is hij de hele tijd aan mijn zijde gebleven. We hebben gepraat over een scheiding zodat hij verder zou kunnen gaan. Maar we hebben toch besloten om getrouwd te blijven." Al zou Joe het wel begrijpen als Dillon toch besluit om weg te gaan. “Ik zou dat respecteren. Hij heeft me zo vaak verteld dat ik nog steeds een thuis heb om naar terug te komen als ik hier levend uit raak. Hij gaat nergens heen, oké? Dat is alles wat ik nu kan zeggen, want het is al wat ik weet.”