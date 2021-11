Joe Exotic opgenomen in gevangenisziekenhuis: “Z’n toestand gaat flink achteruit”

Film Nu Kirsten Dunst praat over “extreem loonver­schil” tijdens ‘Spi­der-Man’: zo zit het écht met de loonkloof in Hollywood

Laat u geen blaasjes wijsmaken: er is nog steeds een enorme loonkloof tussen mannen en vrouwen in Hollywood, hoe hard ‘the industry’ ook roept dat er al veel vooruitgang werd gemaakt. Dat toonde Kirsten Dunst (39) eerder deze week nog aan, toen ze vertelde dat er een “extreem” verschil was tussen het loon dat zij voor ‘Spider-Man' kreeg en wat Tobey Maguire (46) mocht ontvangen. Acteurs die meer dan het dubbele verdienen dan hun tegenspeelsters? Ook dat gebeurt nog steeds in 2021. Van Jennifer Lawrence tot Benedict Cumberbatch: wij zetten de meest ophefmakende salarisverhalen op een rijtje.

19:00