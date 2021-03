Joe Exotic haalt tijdens zijn verblijf in de gevangenis uit naar zijn echtgenoot: “Ik wil weten waar ik sta”

Het gezicht van de populaire realityreeks ‘Tiger King’ zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een huurmoord op Carole Baskin en voor een aantal gevallen van dierenmishandeling in zijn park. Het team dat oorspronkelijk verantwoordelijk was voor zijn zaak had gerekend op een pardon van ex-president Donald Trump. Alleen is dat er nooit gekomen. Joe ging dus op zoek naar een nieuwe advocaat en zijn huidige raadsman wil nu een hoger beroep in de zaak. Zo deelde de man dinsdag een filmpje waarin hij gehakt maakt van zijn vorige advocaten. “Dit gaat niet om tijgers, televisie of een poppenkast. Dit gaat om bewijs en gerechtigheid”, klonk het daar.

Joe heeft trouwens voor een opvallende naam gekozen. Zo heeft hij John Phillips in dienst genomen. Deze laatste staat ook de familie van Don Lewis, de vermiste echtgenoot van zijn aartsrivaal Carole Baskin, bij. In het programma beschuldigde Joe Carole er meermaals van dat ze haar man vermoord zou hebben. Na de moord zou ze volgens hem zijn lichaam bovendien aan haar tijgers gevoerd hebben. Ook de familie van Lewis heeft trouwens een vermoeden dat Carole iets te maken heeft met zijn verdwijning. Zo kochten ze een tijdje geleden zendtijd in de reclameblokken rond de uitzending van ‘Dancing With The Stars’, een programma waar Baskin in te zien was.

Conflict op sociale media

Joe heeft het tijdens zijn verblijf in de gevangenis ook niet altijd even makkelijk gehad. Zo heeft hij momenteel enkele relatieproblemen. Exotic zegt namelijk dat zijn echtgenoot Dillon Passage (25) hem aan het verwaarlozen is. Iets wat hij ook wereldwijd verkondigde op zijn sociale media. “Het is ontzettend triest dat ik in de gevangenis zit, terwijl jij niet eens de telefoon kan beantwoorden. Ik wil weten waar ik sta”, schreef hij eerder deze week op Twitter.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Dillon Passage (links) en Joe Exotic. © RV

Niet veel later verdedigde Dillon zich wel op zijn Instagramaccount. “Net zoals andere koppels hebben ook wij onze ups en downs. Omdat onze relatie redelijk publiek is en omdat een van zijn enige uitlaatkleppen sociale media is, wordt alles groter gemaakt dan het is”, klinkt het in de post. Daarnaast geeft hij nog mee dat het niet ideaal is om persoonlijke issues op te lossen op online platformen zoals bijvoorbeeld Twitter of Instagram. Iets wat hij normaal gezien ook niet doet. “Joe heeft het duidelijk erg moeilijk in de gevangenis en dat kan niemand van ons hem kwalijk nemen.”

LEES OOK: