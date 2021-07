Jodi Montgomery wil aanblijven als bewindvoerder: “Britney vroeg zelf of ik bleef”

CelebritiesHet is leegloop in het team van Britney Spears (39). Haar manager en advocaat lieten de afgelopen dagen al weten dat ze hun taken zouden neerleggen. Maar dat is Jodi Montgomery, een van Britney’s bewindvoerders, in ieder geval niét van plan. Dat maakt ze bekend in een mededeling.

“Mevrouw Montgomery heeft geen plannen om af te treden als Temporary Conservator of the Person (tijdelijke bewindvoerder, red.) van mevrouw Spears. Ze blijft zich inzetten om mevrouw Spears op alle mogelijke manier te steunen, binnen het kader van haar taken als bewindvoerder”, klinkt het in een mededeling die door de advocaat van Montgomery werd opgesteld. “Mevrouw Spears heeft gisteren nog gevraagd of mevrouw Montgomery wou aanblijven. En dus zal mevrouw Montgomery aanblijven als bewindvoerder zolang mevrouw Spears en de rechtbank haar dat vragen."

Nochtans leek het erop dat Britney Spears niet bepaald tevreden was over Montgomery. In haar getuigenis over de bewindvoering merkte ze op: “Ze begint echt te ver te gaan. Ze zorgen ervoor dat ik twee keer per week in therapie moet, en naar een psychiater. Ik heb nooit vaker dan één keer per week een therapeut moeten zien. Het vraagt te veel van me om naar die man te gaan die ik niet ken.”

Volledig scherm Een schets van de voorbije hoorzitting. Helemaal links bovenaan zie je Sam Ingham, rechts daarvan Jodi Montgomery © AFP

Veranderingen

Maar voorlopig verandert er dus niet al te veel aan de bewindvoering van Spears. Een rechter besliste dat papa Jamie Spears aanblijft als medebewindvoerder, maar dat in de toekomst samen met de financiële instelling Bessemer Trust gaat doen. Hij kan dus in principe niet meer alleen over de financiën van Britney beslissen. Jody Montgomery blijft voorlopig dan ook aan als bewindvoerder over de persoonlijke zaken van de zangeres.

Eerder deze week raakte bekend dat manager Larry Rudolph z'n ontslag heeft ingediend. Als reden haalde de manager aan dat hij al meer dan twee jaar geen contact meer heeft met Britney Spears en dat ze duidelijk heeft laten verstaan dat ze eigenlijk op pensioen wil gaan. Ook advocaat Sam Ingham, die door de rechtbank werd aangesteld, heeft een verzoek ingediend om uit zijn functie gezet te worden. Volgens verschillende bronnen hebben de uitspraken van de zangeres van enkele weken geleden hem geen deugd gedaan. In haar emotionele getuigenis tijdens haar recente hoorzitting vertelde Spears namelijk dat ze teleurgesteld was in haar advocaat. Naar eigen zeggen was ze gedurende een lange periode niet op de hoogte van het feit dat ze zelf kon vragen om de bewindvoering van haar vader te beëindigen. In een latere fase vroeg de popzangeres regelmatig bovendienaan Ingham om de nodige stappen te ondernemen, maar dat heeft hij dat nooit gedaan.

Op 14 juli is er een nieuwe hoorzitting over de bewindvoering.

Op de hoogte blijven van alle updates over Britney Spears? Je leest alles in ons dossier.

LEES OOK: