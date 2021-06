Joaquin Phoenix zal z’n zoontje nooit dwingen veganistisch te eten: “Maar fastfood komt niet op tafel. Van een Happy Meal word je niet vrolijk”

Celebrities De bedkunsten van DiCaprio: “Hij hield het minder lang vol dan zijn trailers”

1 juni Leonardo DiCaprio’s (46) bedkunsten worden in twijfel getrokken nadat het nichtje van een van zijn vermeende veroveringen onthulde dat hij slecht zou zijn in bed. “Mijn tante heeft met Leonardo DiCaprio geslapen,” beweerde het meisje eerder deze maand in een TikTok-filmpje. “Blijkbaar is hij echt niet goed in bed.”