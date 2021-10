Joan Collins haalt stevig uit naar de Kardashians: “Toch wel veel aan geopereerd”

Celebrities Strakke buiken en een nog strakker gezicht: hoe 50-plus­sers als J.Lo en Jennifer Aniston eeuwig jong blijven

27 januari Dat leeftijd ook maar een cijfer is, bewijzen sommige celebrities met hun verbluffende lichaam. Catherine Zeta-Jones, Salma Hayek of Jennifer Lopez: het zijn allemaal 50-plussers, maar dat hebben ze duidelijk niet aan hun body verteld. Zelf wijten ze hun strakke lijn maar al te graag aan verschillende praktijken, die gaan van olijfolie smeren - niet toevallig het ingrediënt van hun eigen skincarelijn - tot plantaardige vitaminen eten. Maar in hoeverre mogen we hen geloven? Hebben die sterren niet gewoon goeie genen... of een fantastische plastische chirurg?