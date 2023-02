JK Rowling vreesde dat haar ex het manuscript van ‘Harry Potter' zou verbranden: “Hij wist dat ik weg wilde”

CelebritiesSchrijfster JK Rowling (57) heeft in de podcast ‘The Witch Trials of JK Rowling’ verteld over een eerdere relatie, waarin ze het slachtoffer was van misbruik. Om te voorkomen dat ze zou vertrekken, zou haar ex-man het manuscript van ‘Harry Potter’ “gegijzeld” hebben, klinkt het.

In de podcast omschrijft JK Rowling haar relatie met Jorge Arantes, haar ex-man, als “gewelddadig en controlerend”. “Op een bepaald moment doorzocht hij mijn handtas telkens wanneer ik thuiskwam”, klinkt het in ‘The Witch Trials of JK Rowling’. “Ik had geen sleutel van mijn eigen voordeur, want hij wilde die controleren. En ik denk niet dat hij dom is. Hij wist, of vermoedde, dat ik probeerde weg te gaan.”

KIJK. In 2020 gaf Jorge Arantes al toe dat hij JK Rowling klappen had verkocht.

Fotokopieën

Intussen schreef Rowling aan het manuscript van ‘Harry Potter', het boek dat haar wereldberoemd zou maken. “Dat manuscript bleef maar groeien, ik bleef maar schrijven. Hij wist wat het voor mij betekende, want op een bepaald moment nam hij het manuscript en verborg het. Dat was zijn ‘gijzelaar’.” Daarom probeerde Rowling elke dag stiekem een paar pagina’s van het manuscript mee naar het werk te nemen. “Gewoon een paar pagina’s, zodat hij niet door zou hebben dat er iets miste." Daar maakte ze dan fotokopieën van. “Beetje bij beetje groeide het gefotokopieerde manuscript, dat ik in een kast in de personeelskamer had verborgen. Ik vermoedde dat hij het zou verbranden of als gijzelaar zou nemen als ik niet met alles kon vertrekken.”

“Dat manuscript betekende zoveel voor me", vervolgt ze. “Dat was voor mij het belangrijkste om te redden. Het andere ding dat ook belangrijk voor me was, was uiteraard mijn dochter. Maar op dat moment zat ze nog in mijn buik, dus was ze zo veilig als maar kon in die situatie.”

Van het voetstuk

In die podcast heeft Rowling het ook nog over de controverse die ontstond na enkele uitspraken over transgenders en genderidentiteit die ze had gedaan. Het was niet haar bedoeling geweest om iemand van streek te maken, zegt ze. “Maar ik voelde me er niet ongemakkelijk bij om van mijn voetstuk te komen. Wat me de laatste 10 jaar - en zeker de laatste twee, drie jaar - vooral op de sociale media heeft geïnteresseerd [is dat mensen zeggen]: ‘Oh, je hebt je nalatenschap verpest. Je had voor altijd geliefd kunnen zijn.’ En dan denk ik: je had me niet slechter hebben kunnen begrijpen. Ik loop niet rond in mijn huis terwijl ik aan mijn nalatenschap denk. Wat een pompeuze manier om je leven te leiden door te denken, wat zal mijn nalatenschap zijn? Wat dan ook. Ik zal dood zijn. Ik geef om het nu. Ik geef om de levenden.” De schrijfster voegt er nog aan toe dat ze “zoveel doodsbedreigingen had gekregen, dat ze het huis ermee zou kunnen behangen.”

KIJK. JK Rowling vertelde eerder al dat ze "honderden keren bedreigd" werd omwille van haar uitspraken

Transvrouwen

De ‘Harry Potter’-schrijfster kwam in juni 2020 onder vuur te liggen toen ze op Twitter een artikel bekritiseerde waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Velen namen dat haar kwalijk omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren.

Later reageerde ze in een lange tekst op haar website op de heisa. “Ik wil dat transvrouwen veilig zijn. Maar ik wil tegelijkertijd ook niet dat biologische meisjes en vrouwen zich minder veilig voelen”, klonk het. “Wanneer je elke man die gelooft of voelt dat hij een vrouw is, toelaat in wc’s of kleedkamers, dan open je de deur voor alle mannen die naar binnen willen. Dat is de simpele waarheid.” Daarmee verwijst de auteur naar een Gender Recognition Certificate, waarmee mensen van geslacht kunnen veranderen zonder geslachtsoperatie of zonder hormonen te nemen.

LEES OOK: