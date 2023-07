Jim Parker, componist van ‘Midsomer Murders’ en ‘Foyle’s War’, op 88-jarige leeftijd overleden

“Tot ons grote verdriet hebben we vernomen dat de BAFTA-winnende componist Jim Parker op 88-jarige leeftijd is overleden”, liet de organisatie van BAFTA weten op X. “In de loop van zijn 60-jarige muziekcarrière werd Parker een van de meest geliefde tv-componisten van Groot-Brittannië.” Doorheen zijn carrière won de Britse componist maar liefst vier BAFTA’s, voor ‘To play the King’, ‘The fortunes and misfortunes of Moll Flanders’, ‘The history of Tom Jones’ en ‘A rather English marriage’.