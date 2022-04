Jim Carrey stopt hoogstwaarschijnlijk met acteren: “Ik heb genoeg gedaan”

Celebrities Amy Schumer reageert op Oscarklap Will Smith: “Ik ben nog steeds in shock”

Amy Schumer (40) is nog steeds in shock na het incident tijdens de Oscars waarbij Will Smith een klap uitdeelde aan Chris Rock. In een bericht op Instagram maakt de comédienne, een van de drie presentatoren tijdens de uitreiking van de Academy Awards, duidelijk dat ze er nog steeds mee bezig is. “De hele situatie was ontzettend verontrustend.”

