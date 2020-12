Jim Carrey stopt bij ‘Saturday Night Live’ met imitaties Joe Biden

Celebrities PORTRET. 74-jarige Jane Birkin brengt nieuwe plaat uit: “Eigenlijk wilde ik helemaal geen muzikant worden, ik werd gewoon toevallig verliefd op Serge Gainsbourg”

18 december 51 jaar nadat ze zich met haar geliefde Serge Gainsbourg de geschiedenisboeken in hijgde, heeft Jane Birkin (74) een nieuwe plaat uit - haar veertiende al. Op het nummer ‘Cigarettes’ zingt ze bijvoorbeeld de vroegtijdige dood van haar jongste dochter van zich af. Portret van een Britse vrouw zonder al te veel ambitie, die meer wil zijn dan een knap gezicht. “Gainsbourg was een geweldige man. Ik was gewoon mooi."