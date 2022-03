Jim Carrey haalt uit naar Will Smith: “Hij dacht alleen maar aan zichzelf op dat moment”

Chris Rock, die een klap kreeg van Will Smith omdat hij tijdens de uitzending een grapje maakte over diens vrouw, diende uiteindelijk geen klacht in. Een fout, volgens Jim. “Hij wil die rompslomp niet, ik snap het”, klinkt het. “Maar als ik het was geweest, had ik Smith aangeklaagd voor 200 miljoen dollar. Want die video van hen zal altijd blijven bestaan, en alomtegenwoordig zijn. Die belediging aan zijn adres zal nog lange tijd blijven circuleren.”

Hij hekelt ook de mensen die de daden van Smith goedpraten. “Op talkshows hoor ik zeggen ‘We kunnen niet oordelen over wat daar gebeurd is, want we waren er niet bij. We weten niet wat daar gebeurd is.’ Ja, dat weten we wél. We weten dat bepaalde dingen zijn gezegd en dat er iemand is geslagen. Dat iemand is aangevallen. Jada is bovendien een taaie meid, ze kan zichzelf perfect verdedigen. Ze is niet fysiek aangevallen, dus ze had niemand nodig om haar te komen verdedigen. Wat we hier hebben gezien, is iemand die niet met de situatie kon omgaan. Hij dacht meer aan hoe hij eruit zag in dat moment, dan aan wat het juiste was om te doen. Ik veroordeel hem daar niet voor, maar het was gewoonweg fout.”