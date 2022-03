Jim Carrey haalt uit naar Academy: “Die staande ovatie voor Will Smith was schrijnend”

CelebritiesDe Canadese acteur Jim Carrey is niet te spreken over wat er gebeurde tijdens de Oscarnacht. Will Smith kreeg een staande ovatie toen hij zijn beeldje voor ‘Beste Acteur' in ontvangst nam, ook al had hij slechts minuten eerder zijn collega Chris Rock op zijn gezicht geslagen. “Dit is een duidelijk teken dat we niet langer het coole clubje zijn.”