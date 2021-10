Jesy Nelson vertelt de waarheid over haar vertrek bij Little Mix: “Ik nam een overdosis, een week later moest ik een videoclip opnemen”

CelebritiesJesy Nelson (30), voormalig lid van de populaire Britse girlband Little Mix, heeft openhartig verteld over haar vertrek. “Mijn moeder heeft me gesmeekt om ermee te stoppen”, onthulde de zangeres. “Ze vreesde dat het mijn dood zou worden.”

Jesy vormde jarenlang een band met Jade Thirlwall, Perrie Edwards en Leigh-Anne Pinnock. Nelson besliste echter om eruit te stappen omdat ze de druk van het wereldje mentaal niet meer aankon. In ‘Happy Place’, een podcast van Fearne Cotton, vertelt ze voor het eerst hoe de vork écht in de steel zit. De toestand was namelijk veel serieuzer dan mensen denken. In haar documentaire ‘Odd One Out’, die in 2019 verscheen, lichtte ze al een tipje van de sluier op. Nu blikt ze terug op de docu, en de vreselijke periode bij Little Mix die daaraan voorafging.

“Ik werd jaar na jaar gepest, toen ik nog bij de band zat”, zegt ze. “Omdat mensen me dik vonden. Ook de andere meisjes lieten me niet met rust. Ik was constant op dieet en stond onder grote stress omdat ik er niet uitzag zoals ik wilde. Telkens er een camera op mij gericht stond voelde ik me slecht. Ik leed aan een zware depressie.”

“Ik heb een zelfmoordpoging ondernomen in 2013”, gaat Jesy verder. “Ik lag in het ziekenhuis na mijn overdosis... En ik moest een week later een videoclip opnemen. Mijn management zette me onder druk om daarmee door te gaan, ondanks het trauma dat ik zopas had meegemaakt. ‘Als je verlof neemt, zal dat de aandacht trekken van de pers. Er zullen veel artikels over geschreven worden, wat ga je dan doen? Dat wil je toch niet?’ Ik stemde dus toe om de opnames mee te doen. Mijn moeder kwam erachter, en die was er uiteraard niet goed van. Zij zei meteen: ‘Nee, dit ga je niet meer doen. Je moet hiermee stoppen.’ Mijn moeder is het soort moeder die er niet om geeft wat ik doe in het leven, zo lang ik maar gelukkig ben. En ik werd niet gelukkig van Little Mix. Zij had het eerder door dan ik.”

Jesy bevestigde dit jaar dat ze Little Mix voorgoed zou verlaten. “Ik merk dat lid zijn van een meisjesgroep, en omgaan met de verwachtingen die dat met zich meebrengt, een negatief effect hebben op mijn mentale gezondheid”, klonk het toen in een statement. De groep gaat verder als trio.

Volledig scherm Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jesy Nelson van Little Mix. © EPA