Jesy Nelson reageert emotioneel op vragen over zogezegde vete Little Mix: “Het is allemaal onzin”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Het liefdes­nest­je van 69 miljoen dat Cher deelt met haar 40 jaar jongere vriend

Toen zijn zoontje pas geboren was, bedroog Alexander Edwards (37) zijn ex met minstens twaalf vrouwen. “Ik hou van vrouwen”, was zijn reactie toen de moeder van zijn kind hem publiekelijk aanviel op Instagram. Nog geen jaar later is hij de nieuwe liefde van Cher (76). Iedereen denkt dat hij aast op haar fortuin van 330 miljoen euro en haar gebruikt om bekender te worden. “Ach, we kunnen kussen als tieners, zalig!”, reageert de zangeres. ‘Dag Allemaal’ zet het turbulente liefdesleven van Cher op een rijtje én geeft een blik in haar ‘liefdesnestje’.