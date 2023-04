Jesy Nelson heeft haar Little Mix-collega’s al twee jaar niet meer gesproken: “Geen spijt van mijn beslissing”

Geen contact meer

Ze vervolgt: “Maar nee, we hebben elkaar sinds mijn vertrek niet meer gehoord. Zeg nooit nooit, maar ik wens ze wel het beste met hun solocarrières.” Volgens Nelson hebben Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall elk hun eigen, muzikale stijl. “Ik denk dat we allemaal een andere richting zullen uitgaan.” Of de drie andere zangeressen er ook zo over denken, is echter onwaarschijnlijk. Vermoedelijk waren Edwards, Pinnock en Thirwall destijds niet op de hoogte van Nelsons beslissing om te stoppen met de groep. Volgens geruchten zouden ze het nieuws vernomen hebben via hun advocaten.

In oktober 2021 bracht Little Mix nog een single genaamd ‘Cut You Off’ uit. Volgens geruchten was de song een steek in de richting van hun voormalige collega Jesy Nelson. Een maand later gaf deze laatste vervolgens toe dat ze geen contact meer had met de drie resterende leden van de groep. “Het is jammer, maar ik heb geen kwaad woord over hen te zeggen. Ik zie hen nog steeds doodgraag en ik wens ze oprecht het allerbeste.” Drie maanden later besloten Perrie, Leigh-Anne en Jade uiteindelijk om de stekker uit de meidengroep te trekken.