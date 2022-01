Jessie J openhartig over miskraam: “Droevigste en eenzaamste tijd van m’n leven”

Jessie J keerde deze week terug naar het podium in het Verenigd Koninkrijk voor een intiem, akoestische concert. De zangeres sprak er over haar miskraam in november en vertelde enkele hartverscheurende details. “Dus ik was zwanger, maar nu niet meer”, stak ze van wal. “Ik was waarschijnlijk op de gelukkigste plek waar ik ooit was geweest, geloof het of niet. Nu is mijn kijk op het leven is compleet veranderd.”