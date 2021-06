Jessie J openhartig over gezondheidsproblemen: “Zo moeilijk om niet te zingen”

“Het is zo moeilijk om niet te zingen", zucht Jessie J in een nieuwe post op sociale media. “Het is mijn levenslijn, mijn geluk. Stil zijn is niet iets waar ik goed in ben. Ik voel me dan niet mezelf. Daarom ben ik zo eerlijk met jullie over wat er gaande is.” De zangeres, bekend van onder meer ‘Price Tag' en ‘Nobody’s Perfect’, vertelde dat ze lijdt aan de ziekte van Menière. Die kenmerkt zich door duizeligheid, tinnitus en gehoorverlies. Daarbovenop heeft ze ook last van knobbeltjes op haar stembanden.