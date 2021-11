Jessie J in tranen op het podium na miskraam: “Ik heb mij nog nooit zo alleen gevoeld”

Tijdens een intiem optreden in Los Angeles kon Jessie J haar emoties niet langer onder controle houden. Gedurende haar concert in het Hotel Café vertelde de zangeres dat ze zich nog nooit zo alleen heeft gevoeld. Het was voor de Britse de eerste keer dat ze in verwachting was. Terwijl Jessie J het publiek toesprak, liepen de tranen over haar wangen. “Ik besloot om op m’n eentje een baby te krijgen. Door een mirakel is het ook heel eventjes gelukt, maar gisteren was echt f*cking klote.” De Britse zangeres vertelde verder ook nog dat 2021 het moeilijkste jaar uit haar leven was. Jessie J verloor eerder al tijdelijk haar gehoor. Vervolgens werd er bij de zangeres de ziekte van Menière vastgesteld. Om het allemaal nog erger te maken, raakte ze ook nog eens haar stem kwijt. “Dat was echt kut. En nu ben ik mijn baby’tje kwijt. Ik weet wel dat alles goedkomt. Er is gewoon geen andere optie.”