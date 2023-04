Jessie J gaat volledig naakt en deelt opvallende beelden van zwangere buik

CelebritiesJessie J (35) heeft via sociale media een aantal opmerkelijke beelden gedeeld. De Britse zangeres is in verwachting en toont trots haar bolle buik vanuit haar badkuip. “Ik wil dit gevoel gewoon voor altijd onthouden”, schrijft de De ‘Price Tag’-zangeres bij de beelden.

Jessie J deelt een video waarin te zien is hoe haar kindje in haar buik schopt.

Sinds ze begin dit jaar haar zwangerschap aankondigde, deelt Jessie J alle ontwikkelingen tijdens het proces met haar volgers. Dat doet ze ook nu, aan de hand van een aantal merkwaardige foto’s. Zo pronkt ze in een zwarte sportbeha met haar babybuik voor de spiegel en ligt ze naakt in bad om haar groeiende buik te bewonderen. Daarnaast deelt ze ook een video waarin te zien is hoe haar kindje in haar buik schopt.

“Ik wil dit gevoel gewoon voor altijd onthouden”, schrijft de zangeres, die ook meteen nog een boodschap heeft voor haar volgers die geschrokken of afkeurend reageerden. “Aan iedereen die ‘ongepast’ heeft gereageerd op dit bericht, ik wed dat je hebt ingezoomd voordat je commentaar gaf.”

De zangeres kondigde in januari haar zwangerschap aan. Dat nieuws kwam er nadat Jessie in november 2021 bekendmaakte dat ze een miskraam had gehad. Hoewel het verdriet groot was, besloot ze diezelfde avond toch op te treden. “Ik wil eerlijk zijn en niet verstoppen wat ik voel. Dat verdien ik. Ik wil zoveel mogelijk mezelf zijn als ik kan op dit moment. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor mezelf en mijn kleine baby’tje, dat zijn best heeft gedaan”, klonk het destijds.

Later kwam de zangeres enigszins terug op die keuze. Ze stelde “in de werkmodus te zijn geschoten” en daarnaar te hebben gehandeld. “De waarheid is dat ik gewoon keihard had moeten huilen in iemands armen. Maar op dat moment was ik alleen. Ik had het nog niet verwerkt. En ik had geen idee wat me te wachten stond, niet alleen emotioneel, maar ook fysiek na die show.”

Jessie J kokhalzend te zien door zwangerschapssymptomen

