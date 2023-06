Jessie J deelt emotioneel bericht over haar vriend na geboorte van hun eerste kind: “Ik leerde hem kennen vlak na mijn miskraam”

Zangeres Jessie J en haar vriend, basketballer Chanan Colman, verwelkomden onlangs hun eerste kindje samen. In een emotioneel bericht op haar Instagram beschrijft Jessie haar partner als een ware lichtstraal in haar leven.

Hoewel Jessie en Chanan hun relatie doorgaans buiten de schijnwerpers houden, wilde de zangeres toch benadrukken hoe erg haar liefde voor Chanan haar leven heeft beïnvloed, vooral op de dag van de bevalling. In een foto die ze deelde zien we Chanan’s hand die de hare vasthoudt, terwijl ze een keizersnede ondergaat.

Jessie vervolgde haar bericht met zeer lieve woorden voor haar partner: “Maar... ik ontmoette deze man, weken na mijn miskraam in 2021. Als een lichtstraal. Hij verlichtte mijn donkere dagen. Het was een wervelwind van liefde en een wonder dat we op natuurlijke wijze zwanger raakten, zonder één probleem tijdens de zwangerschap. Dankbaarheid is niet genoeg. Hij heeft me de mooiste geschenken van mijn leven gegeven.”