Jessie J bevallen van een zoontje: "Een week geleden is mijn leven voorgoed veranderd”

Jennifer Aniston opnieuw toenade­ring tot haar ex? "Tijdens het eten ging het er heel flirterig aan toe"

Het lijkt erop dat Jennifer Aniston (54) opnieuw naar haar ex, Justin Theroux (51) aan het toegroeien is. De acteurs werden samen gezien tijdens een etentje, en daar ging het volgens ooggetuigen bijzonder warm aan toe. Maar of er echt een hereniging in de maak is? “Ze beslisten op een bepaald moment dat een klassieke relatie tussen hen geen goed idee was. Maar dat wil niet zeggen dat álles slecht was.”