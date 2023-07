Jessica Simpson reageert op kritiek na fors gewichtsverlies: "Ik deed het wél op wilskracht”

CelebritiesJessica Simpson (42) reageert in een nieuw interview op alle kritiek op haar gewichtsverlies. De actrice/zangeres voert al jaren een strijd tegen de weegschaal, maar was de afgelopen tijd vastberadener dan ooit om kilo’s kwijt te raken. Volgens Jessica doet ze het allemaal “op wilskracht”, hoewel sommigen beweren dat ze gewicht heeft verloren door het gebruik van het diabetesmedicijn Ozempic.

In gesprek met het tijdschrift ‘Bustle’ deelde de 42-jarige zangeres hoe het voor haar voelt om constant onder de loep te worden genomen. Via sociale media krijgt Simpson voortdurend harde commentaren te verwerken van gebruikers die haar “te mager” noemen of aannemen dat ze Ozempic heeft gebruikt, een diabetesmedicijn dat steeds meer opgang maakt als afslankmiddel.

“Oh Jezus, dat is het niet! Het is wilskracht,” zucht Jessica in het blad. “Willen mensen misschien dat ik weer ga drinken? Want toen was ik veel zwaarder. Of willen ze soms dat ik nog een baby krijg? Mijn lichaam kan dat niet meer aan.” Simpson heeft lang geworsteld met alcoholmisbruik, maar kondigde afgelopen november trots aan dat ze al vijf jaar nuchter is.

Hoewel ze toegeeft dat het “pijn doet” om dergelijke kritiek over haar gewicht te lezen, laat Simpson zich niet uit het veld slaan: “Ga ik de negativiteit me van de wijs laten brengen? Nee, daar ben ik te oud voor,” knipoogt ze. “Ik ben op dit moment te verbonden met mezelf om dat me van de wijs te laten brengen. Maar dat betekent niet dat het geen pijn doet.”

Weg met de weegschaal

In 2021 onthulde Simpson dat ze op een punt was gekomen waarop ze niet meer gefocust was op haar gewicht of de cijfers op de weegschaal. Dat ruïneerde naar eigen zeggen haar zelfrespect. De zangeres vergeleek haar weegschaal zelfs met een ‘Ouijabord in de kerk’, waarmee ze bedoelde dat ze het beter kon weggooien.

“Ik heb geen idee hoeveel ik weeg,” vertelde ze toen. “Ik wil me gewoon goed voelen en mijn broek dicht kunnen ritsen. En als dat niet lukt, heb ik een andere maat. Ach, ik heb elke maat al gehad. En ik heb echt mijn best gedaan om me daar niet meer door te laten definiëren.”

