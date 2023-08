Jessica Simpson reageert op hevige kritiek op haar gewicht: “Het wordt niet beter”

Celebrities “Ze heeft de ene verslaving voor de andere ingeruild”: fans maken zich zorgen om erg slanke Jessica Simpson

“Dit is zorgwekkend en moet stoppen.” Jessica Simpson (42) is momenteel hét gespreksonderwerp op sociale media. Fans van de Amerikaanse, voor altijd vereeuwigd als Daisy Duke in ‘The Dukes of Hazard’, maken zich zorgen nadat Jessica een nieuwe selfie deelde. De zangeres, jarenlang een ‘jojoër’, is al even aan het vermageren, en lijkt maar niet te stoppen. “Mijn moeder gaf mijn vader een klap en riep: ‘Ik zei toch dat er iets aan de hand was!’”